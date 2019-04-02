Премьер Медведев испугал промышленников Зауралья

Курганские промышленники напуганы заявлением российского премьера Дмитрия Медведева о налогах. В этом они признались в ходе «круглого стола», посвященного обсуждению программы развития области.

«Я напугался после слов Медведева о том, что налоги расти не будут. Это означает, что налоги вырастут еще, – сказал гендиректор ОАО «Корвет» Анатолий Чернов. – Процесс идет бесконечно, постоянно налоговая нагрузка растет. На что мы будем развиваться, если мы все деньги отдаем непонятно куда? Каждый день что-то новое. Постоянно меняются правила игры. Недавно два процента подбросили по НДС и говорят: развивайтесь».

Не верят промышленники и тому, что в Зауралье будут снижены тарифы на электроэнергию. Они, по словам, участников круглого стола, все равно остаются непомерно высокими для бизнеса и деньги, которые можно было бы направить на повышение заработной платы сотрудникам заводов, уходят на оплату счетов за свет и тепло.

Чернов добавил, что еще одной серьезной проблемой является нехватка высококвалифицированных кадров. «Нашим университетом нужно заниматься очень серьезно. Если не будет инженеров, не будет рабочих. Их сегодня не хватает», – сказал промышленник.

Причина кадрового голода и постоянной нехватки средств в регионе кроется, в том числе, в оттоке населения из области. «Значительная часть самых трудоспособных работает вахтовым методом. Подоходный налог остается в других регионах. Сколько раз подступались к этой проблеме, но отступались. А решить ее не сложно. Подоходный налог должен быть по месту жительства, направляться на развитие той территории, где человек прописан», – подчеркнул Чернов.

Вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов одобрил смелую позицию промышленника, но подчеркнул, что цель «круглого стола» – это выявление существующих в отрасли проблем. «Я не буду прямо сейчас ничего комментировать, потому что сначала мы должны собрать всю проблематику», – ответил чиновник.

Курган, Марина Марамыгина

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