Курганские промышленники откровенно рассказали чиновникам, что убивает бизнес в Зауралье

Руководители крупнейших промышленных предприятий Курганской области стали участниками «круглого стола», посвященного разработке программы развития региона. Проблемы, которыми поделились промышленники, исчисляются десятками, и чиновники внимательно все выслушали.

«Мы собрались для того, чтобы провести достаточно откровенный разговор в рамках изменений, которые предлагаются, тех проектов, которые мы в разных областях собираемся реализовать. Этот откровенный разговор нужен, чтобы мы определили проблематику, которая сейчас мешает нам развиваться», – обозначил формат встречи вице-губернатор Зауралья Владислав Кузнецов.

Основные проблемы, по мнению вице-губернатора, едины для всех промышленников. «Системные ограничения. Это могут быть ограничения законодательного, финансового плана; нам всегда не хватает денег, людей, идей», – перечислил Владислав Кузнецов.

Он отметил, что участникам дискуссии необходимо максимально приблизить стратегию развития региона не только к нуждам бизнеса, но и к нуждам простых людей. «Важно, чтобы стратегия развития была принята обществом, трудовыми коллективами, которым и предстоит с ней работать», – подчеркнул Кузнецов.

О наболевшем

Начало беседы заставило усомниться в том, что сами промышленники готовы к разговору. Однако постепенно дискуссия набирала обороты, директора предприятий начали перечислять десятки проблем, с которыми сталкиваются день за днем.

В частности, гендиректор ОАО «Корвет» Анатолий Чернов сказал о нехватке высококвалифицированных кадров, непомерной налоговой нагрузке, зависимости от поставщиков-монополистов, высоких тарифах на электроэнергию.

Тему высоких тарифов поддержал и депутат Курганской областной думы Владимир Сажин, который в прошлом руководил филиалом «Курганэнерго» – «Западные энергетические сети».

«По тарифам, возможно, нужно сделать преференции. Тарифы снизятся, если потребление возрастет. А как оно возрастет, если тарифы высокие? У нас много проблем накопилось. Давайте каждый подготовит свои предложения предметно по каждой из них», – предложил Сажин.

Заместитель исполнительного директора по развитию гражданской продукции ПАО «Курганмашзавод» Сергей Бочаров пожаловался на отсутствие должного внимания к зауральским промышленникам со стороны руководства страны.

«Я даже письмо подготовил – пусть Минпромторг возьмет шефство над Курганской областью. Считают, что регион убыточный, так давайте попросим его стать куратором области», – то ли пошутил, то ли всерьез предложил Бочаров.

Представитель КМЗ посетовал, что «мысли и продукты зауральских промышленников не воспринимаются в федеральных программах».

Ему тут же парировал Анатолий Чернов: «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Надеяться на какое-то министерство бесполезно. Работать надо».

Менее глобальные, но от того не менее острые проблемы обозначили председатель совета директоров ОАО «Курганприбор» Сергей Муратов и гендиректор АО «Курганские прицепы» Александр Тупицын. Речь идет об элементарной инфраструктуре, которую не могут обеспечить власти муниципалитетов, где находятся производства.

«Как мы можем обсуждать комфортную среду, если сегодня с нами нет хозяина города? Я говорю о руководителе администрации Потапове, – акцентировал внимание собравшихся Сергей Муратов. – Если говорить о тех же дорогах. Улица Автозаводская. Там на 300 метрах расположено пять промышленных предприятий. Я инвесторов – немцев, французов – везу туда ночью, чтоб они только дороги не видели! Надо решать эти проблемы. Ко всем торговым центрам дороги есть, к заводам нет».

«Люди проходят по болоту, чтобы прийти на работу. 20 лет заводу, и 20 лет мы сами дорогу подсыпаем. А это муниципальная собственность. Целый квест люди проходят, чтобы на работу попасть», – поддержал коллегу Тупицын.

Руководители заводов-соседей пожаловались власти на отсутствие транспортной логистики. По их словам, в часы пик автобусы не могут справиться с потоком рабочих, которые заканчивают смену на 4-5 заводах в одно время.

Много говорилось о качестве подготовки специалистов для промышленного комплекса. Участники дискуссии сошлись во мнении, что Курганскому государственному университету необходимо вернуть звание кузницы кадров для зауральской промышленности, а заводам выступать заказчиками подготовки необходимых специалистов.

Промышленные предприятия душат административные рамки. Это еще одна проблема, которую обозначили участники совещания.

«Наше антимонопольное ведомство в прошлом году меня наказало на 2 млн рублей за то, что слишком много продукции выпускаю и продаю в России. Чуть-чуть погорячился я, – сыронизировал Александр Тупицын. – Сейчас мы судимся, в первой инстанции выиграли, во второй проиграли, ждем решения третьей. Что касается субсидий, то мы в свое время получили ее по налогу на прибыль и по налогу на имущество. И три года ей пользовались. Все бы хорошо, но когда ты пользуешься этой субсидией, к тебе появляется повышенный интерес проверяющих. У меня на нее дополнительно два бухгалтера работали. И по налогам там очень жесткие сроки. День в день. Иначе полностью лишают субсидии за все три года».

Опасные ТОСЭРы

Жаркую дискуссию вызвало заявление депутата Курганской областной думы, генерального директора АО «Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования» Владимира Казакова. Он отметил, что создающаяся в районе территория опережающего социально-экономического развития ставит под угрозу будущее уже действующих предприятий.

«Я вам прямо скажу – многие мои работники перейдут туда», – сообщил Казаков, пояснив, что кого-то привлекут новые условия труда, более высокая заработная плата, кого-то – интерес либо другие причины.

По мнению собравшихся, резиденты, которое заходят в ТОСЭРы действительно могут создать отток сотрудников с действующих предприятий. Кроме того, для них создаются особые условия ведения бизнеса, чего лишены местные промышленники. Условия конкуренции становятся неравны.

Есть и еще один момент, о котором редко вспоминают, говорят промышленники.

Резиденты ТОСЭР, начиная свою деятельность, зачастую закупают товары и услуги в других регионах, тем самым отрицательно влияя на формирование региональной казны.

«Нужно обязать резидентов ТОСЭР использовать региональные ресурсы. Не «тащить» из Екатеринбурга, Челябинска и так далее. У нас несколько миллиардов просто расходится на все эти закупки. У нас есть свои строители, которые неплохо работают, и оставляют налоги здесь. А мы сегодня привлекаем застройщиков из других регионов», – прозвучало в ходе дискуссии.

ФЗ-44 не дает в полной мере использовать возможности области, убеждены участники совещания.

«Вадим Михайлович [Шумков] приводит потенциальных инвесторов, знакомит нас – все хорошо. Но когда мы выходим на уровень исполнителей, есть 44-ФЗ. И нам говорят: «только по нему мы пойдем», Что делать? Нам нужно найти механизм, чтобы максимально использовать региональную казну, которая идет на закупки всего, и оставлять средства в области», – считает Владимир Казаков.

Кроме того, в числе прочих злободневных проблем промышленники назвали негативный имидж Курганской области, которую повсеместно зовут «депрессивным регионом»: отток населения, особенно молодежи, в соседние субъекты и даже слабую работу СМИ в популяризации рабочих профессий.

Принимается все

«Это начало нашего обсуждения стратегии развития Курганской области. Точно выбран правильный формат круглых столов, когда мы можем обменяться мнениями. Потому что стратегия останется просто документом, если мы не станем единомышленниками. Если мы не примем это как совместный базовый документ, на основании которого и начинаем развиваться, – поделился своим мнением с журналистами по итогам совещания вице-губернатор Владислав Кузнецов. – Мы будем анализировать то, что услышали, и корректировать те пункты программного документа, которые изначально закладывали».

В итоге, подчеркнул Кузнецов, должен сформироваться «рабочий документ, который станет «дорожной картой» развития региона.

Отвечая на вопрос корреспондента «Нового Дня» о справедливости обозначенных промышленниками проблем, Кузнецов отметил, что одобряет их откровенную позицию.

«Если на этом этапе говорить «вот это справедливо», «это справедливо», «это мы принимаем, это – отметаем», то мы далеко не уедем. Мы, безусловно, принимаем все. А дальше будем решать вопрос, как снять те препоны, которые мешают развитию бизнеса. Принимается все. И все услышано», – подчеркнул вице-губернатор. Он добавил также, что контролировать формирование программы с учетом всех поступивших предложений будет лично врио губернатора Вадим Шумков.

Отметим, что всего в рамках подготовки Стратегии развития Курганской области в течение апреля-мая запланировано проведение семи «круглых столов» по ключевым темам с участием ведущих отраслевых экспертов. Кроме промышленного развития региона, эксперты обсудят и выработают решения по развитию в области строительства и ЖКХ, агропромышленного комплекса, образования, социальной политики, здравоохранения и культуры.

Курган, Марина Марамыгина

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