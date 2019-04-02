Вадим Шумков приехал в сельскую школу

В селе Канаши Шадринского района полным ходом идет строительство капитального пристроя к местной школе, в котором смогут получать образование 155 ребят, а также разместится детский сад на 35 мест. На объекте сегодня побывал врио губернатора региона Вадим Шумков, который оценил степень готовности объекта.
По информации пресс-службы областного правительства, стройка началась в 2017 году. Однако в июле прошлого года с подрядчиком пришлось расторгнуть контракт из-за затягивания сроков выполнения работ. Сейчас на объект вышел новый застройщик, который обязуется сдать здание уже в декабре 2019 года.
Деньги на строительство направлены немалые – 218 млн рублей из областного и федерального бюджетов. Пока же ученики и педагоги размещаются в старом здании, а классы начальной школы – в приспособленных помещениях детского сада.
Площадей не хватает, поэтому библиотека, мастерские и другие кабинеты работают не в полную мощность. Слишком тесен для занятий и спортивный зал.
Осмотрев объект, Вадим Шумков поручил контролировать темпы строительства и качество работ. Кроме того, необходимо проработать варианты использования старого здания, которое освободится после сдачи новой школы. Еще одна задача, которую по поручению врио главы региона предстоит решить местным чиновникам – развитие спорта в селе. По мнению Шумкова, просторный спортивный зал нового здания нужно использовать не только для проведения уроков физкультуры, но и для вовлечения в спортивную жизнь всех селян.
Курган, Марина Марамыгина
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