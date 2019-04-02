В Зауралье увеличивают площадь посевных площадей

Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в этом году в Курганской области будет увеличена на 4 тыс. га и составит 1 млн 342 тыс. га. Об этом говорилось на выездном совещании по подготовке к весенне-полевым работам, которое провел в Шадринском районе глава Зауралья Вадим Шумков.

Площадь ярового сева составит 1 млн 261 тыс. га. Масличные культуры планируется посеять на 133 тыс. га. Как доложил заместитель директора департамента АПК Владимир Марфицин, в регионе пригодно для ввода 245 тыс. га неиспользуемой пашни.

Глава региона поручил активнее работать по введению земель в сельскохозяйственный оборот. По словам Шумкова, нужно увеличить объемы посевных площадей и в целом, и по выращиванию высоко маржинальных культур, таких, как масличные, овощи, картофель.

«Мы должны сохранить лучшие традиции, наращивая объемы производства. Введение в оборот 245 тыс. га позволит создать около 3 тыс. рабочих мест. Отрабатывайте по этому вопросу более активно с действующими сельхозтоваропроизводителями, теми, кто уже работает на земле, и теми, кого можно привлечь дополнительно», – подчеркнул Вадим Шумков. Он также акцентировал внимание на необходимости повышения доли высеваемых кондиционных, элитных семян.

Также на совещании речь шла об обновлении техники предприятий и приобретении горюче-смазочных материалов. В этом году курганские аграрии уже приобрели около 100 единиц новой техники. Для них действуют механизмы господдержки. В том году регион вошел в программу обновления парка техники АО «Росагролизинг», действует льготное кредитование и скидки в рамках соглашений с заводами-производителями, скидка 15% в рамках постановления правительства РФ.

Шадринский район, служба информации

Шадринский район. Другие новости 02.04.19

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