Вадим Шумков попросил помощи у жителей Шадринского района

В ходе рабочего визита в Шадринский район врио губернатора Курганской области провел традиционную встречу с жителями. Во время диалога с Вадимом Шумковым они пожаловались на проблемы с газоснабжением населенных пунктов, состояние дорог, нехватку мест в детских садах и другие. Глава Зауралья рассказал людям, как будет развиваться район, и попросил их помочь в контроле качества строительных и ремонтных работ.

Как пообещал Шумков, в этом году в Шадринском районе отремонтируют инфекционное отделение центральной районной больницы, Дом культуры и стадион в селе Красная Звезда. Кроме того, будет отремонтировано 14,5 км дорог, газифицированы несколько населенных пунктов. Ремонт ждет Батуринскую и Краснонивинскую школы.

Отметим, что в ходе своего визита в Шадринский район Шумков побывал и в фельдшерско-акушерском пункте в селе Мальцево. Он расположен в старом деревянном здании, ремонт в котором не делали с 2010 года. Осмотрев условия, в которых жителям оказывается медицинская помощь, врио губернатора поручил своему заместителю по социальной политике Татьяне Менщиковой совместно с департаментом строительства, госэкспертизы и ЖКХ, департаментом здравоохранения проработать варианты ремонта или установки модульного ФАПа.

«План – за пять лет привести в соответствие дороги, социальные объекты. Каждый год будем набирать обороты. Параллельно надо заниматься развитием экономики. Сейчас собственные доходы района составляют 20% от его бюджета», – отметил Вадим Шумков во время встречи с жителями. Он также призвал людей принимать активное участие в определении объектов, которые будут включены в планы по ремонту на ближайшие годы, и контролировать качество работ.

«От вас мне нужна активность. Будем формировать инициативный бюджет. Выбирайте дороги местного значения, объекты инженерной и социальной инфраструктуры, которые в первую очередь нужно отремонтировать. И мы будем на них заходить. Эти дороги останутся вам, в эти школы пойдут ваши дети, в этих больницах будут лечиться местные жители. Просьба помочь в контроле качества. Если вы видите какие-то нарушения, сигнализируйте. Будем реагировать», – подчеркнул глава Зауралья.

Также, отмечают в пресс-службе областного правительства, глава региона ответил на вопросы о переходе на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами, снижении с этого года энерготарифов для новых предприятий, ремонте инженерной инфраструктуры, развитии сельского хозяйства и реализации новых инвестпроектов.

Курган, Марина Марамыгина

Курган. Другие новости 03.04.19

Глава Шадринского района получил от Шумкова «синюю папку». / В Зауралье увеличивают площадь посевных площадей. / Вадим Шумков приехал в сельскую школу. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»