Курганцев ждет перекрытие дороги и отключение воды

У жителей Кургана возникнут очередные коммунальные неудобства. Из-за аварии на водопроводе десятки домов города останутся без холодной воды.

Кроме того, в центре Кургана вновь перекрыли дорогу. На этот раз ограничение движения вызвано ремонтом на тепловых сетях. Для движения всех видов транспорта закрыта улица М. Горького на участке от дома № 149 до дома № 157. Открыть ее планируется в 8.00 часов 5 апреля.

Аварийный ремонт на сетях ведет ПАО «Курганская генерирующая компания», сообщают в пресс-службе муниципалитета.

А в четверг, 4 апреля, по данным «Водного союза», с 9-30 до 17-00 без ХВС останутся здания, расположенные по адресам: ул. Белинского № 19, 19а (Газовая «АЗС»), 20; ул. Глинки № 12, 14 (Детский сад № 58), 14а – КНС №8, 16, 18, 20, 20а, 22, 22/1 (Магазин); весь поселок ТЭЦ (мкр-н «Кулацкий») и теплопункты № 115, 134. Это связано с аварией на линии холодного водоснабжения диаметром 300 мм, которая произошла на Белинского, 20. Потребителей просят сделать необходимый запас воды.

Курган, Марина Марамыгина

Курган. Другие новости 03.04.19

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