В Курганской области появились первые жертвы клещей

В Курганской области клещи проснулись от зимней спячки. Два укуса зарегистрированы в Щучанском районе и один – в Целинном. Во всех случаях клещи «напали» на людей на территории жилых дворов. В леса или поля пострадавшие не выбирались. Один из укушенных был привит от клещевого вирусного энцефалита.

В прошлом году первый укус был зарегистрирован 10 апреля. Пресс-секретарь регионального Управления Роспотребнадзора по Курганской области Светлана Хомко поделилась с «Новым Днем» прогнозом на текущую весну.

Она сообщила, что активность клещей в регионе в этом сезоне ожидается на уровне прошлого года.

Тогда официально было зарегистрировано порядка 4,2 тыс. укусов. Однако ситуация может измениться в зависимости от погоды. Если лето будет дождливым, то и укусов будет меньше.

По словам Хомко, на сегодняшний день привиты против клещевого вирусного энцефалита 8,3 тыс. жителей, в том числе 4670 детей. При этом прививаться можно круглый год – хоть по экстренной схеме (весной), хоть по классической – начиная с осени.

Вакцины в регионе хватает, но для населения, не входящего в группы риска (дети, работники лесного хозяйства и др.), она платная. Добавим, что консультацию по вопросам профилактики клещевого вирусного энцефалита можно получить в Управлении Роспотребнадзора по Курганской области.

Курган, Марина Марамыгина

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