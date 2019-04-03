Курганцы лишились 5,5 млн рублей, купив турпутевки по низкой цене

В Кургане будут судить замдиректора туристического агентства «Фламинго». Женщина обвиняется в 56 преступлениях по статье «Мошенничество». На протяжении полугода она обманывала клиентов, продавая им несуществующие туры.

По информации пресс-службы областной прокуратуры, с августа 2017 года по 20 марта 2018 год сотрудница турфирмы размещала в соцсетях информацию о путевках по заниженной стоимости в Турцию, Доминикану, на Мальдивы, на Кубу и т.д. На самом же деле туров по этой цене в не было, и заключить договор с туроператорами на указанных условиях женщина не могла.

Получив деньги от потенциальных туристов, мошенница создавала видимость активной деятельности: оформляла документы, заключала договоры, выписывала путевки и направляла их потерпевшим. Однако отели она не бронировала, деньги операторам не переводила, а забирала их себе и тратила на собственные нужды.

В результате клиентам был причинен материальный ущерб на общую сумму более 5,6 млн рублей.

В ходе следствия обвиняемая вину в совершении преступления признала в полном объеме. Сейчас ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Курган, Марина Марамыгина

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