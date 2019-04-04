В Зауралье полицейский до смерти забил человека

В Курганской области вынесен приговор бывшему полицейскому, по вине которого погиб человек. На момент совершения преступления мужчина числился на службе в УМВД.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе региональной прокуратуры, в ходе следствия установлено, что 2 июня 2018 года осужденный, являясь действующим сотрудником полиции, во внеслужебное время находился во дворе дома своего знакомого.

Между мужчинами вспыхнула ссора, во время которой полицейский накинулся на своего оппонента и начал избивать его, нанося многочисленные удары кулаками по голове. Спустя непродолжительное время потерпевший скончался из-за закрытой черепно-мозговой травмы.

Приговором суда экс-полицейскому назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Курган, Марина Марамыгина

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