Вадим Шумков встретился с главой Минсельхоза РФ

Глава Курганской области Вадим Шумков встретился с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым. Накануне в Минсельхозе обсуждались вопросы поддержки аграрного сектора Зауралья, встреча была посвящена, в частности, наращиванию экспорта сельхозпродукции, увеличению льготного кредитования аграриев, а также поддержке фермеров.

«На встрече уточнили планы по государственной поддержке. Речь шла как о несвязанной поддержке, так и о поддержке производителей молока. Обговорили подготовку кадров для нашей аграрной области. Коснулись ряда тем – это программа устойчивого развития сельских территорий и реализация нескольких инвестпроектов на территории региона, которые Минсельхоз готов поддержать отдельно. Также министр подтвердил готовность поучаствовать в модернизации оборудования и оснащения ветеринарных лабораторий Курганской области», – рассказал об итогах встречи Вадим Шумков

Врио губернатора доложил о последних достижениях региона в развитии АПК. Он пригласил Патрушева на открытие тепличного комплекса «Мартыновский» площадью 12,5 гектара в Сафакулевском районе, которое запланировано на второй квартал 2019 года.

Шумков поблагодарил министра за содействие в кредитовании этого инвестпроекта. Напомним, объем инвестиций в строительство – более 3,5 млрд рублей.

Напомним, в основном, в Курганской области выращивают зерновые, зернобобовые, масличные культуры, картофель и овощи. По итогам прошлого года сбор зерна превысил показатели 2017 года и составил 1,66 млн тонн – это более трети от урожая в целом по УФО. Экспорт сельхозпродукции в прошлом году увеличился на 15,3% и составил 16,8 млн долларов. По большей части за рубеж зауральцы поставляют семена масличных, зерно, кондитерские изделия, дрожжи, рапсовое масло. Область ведет торговлю со странами СНГ, Китаем, Монголией, Латвией, Ираном, Ираком.

Чтобы усилить работу по наращиванию сельхозпроизводства и экспорта продукции АПК, было решено сконцентрироваться на развитии фермерства и сельхозкооперации. На эти цели в Курганскую область до 2024 года планируется направить более 135 млн рублей из федерального бюджета. Ожидается, что это позволит вовлечь в малое и среднее предпринимательство более 400 человек.

Rурган, Марина Марамыгина

Rурган. Другие новости 04.04.19

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