«Водный союз» не выполняет условия договора с администрацией Кургана

АО «Водный Союз», которое по договору аренды, заключенному в декабре 2012 года, эксплуатирует все водопроводные и канализационные сети Кургана, не может модернизировать коммуникации. Нет денег, – говорят в руководстве компании. И просят финансовой помощи у области и города.

29 марта 2019 года было подписано соглашение, по которому предприятие получит 230 млн рублей в виде субсидии из бюджета Кургана на текущую деятельность. При этом, согласно договору, деньги в развитие сетей должен направлять сам «Водный Союз» – 25 млрд рублей за 49 лет.

«Новый День» отправил и.о. генерального директора АО «Водный Союз» Владимиру Овсянникову официальный запрос, чтобы разобраться в сложившейся ситуации и выяснить, почему условия договора не соблюдаются.

Виноваты тарифы

Как пояснил в своем ответе «Новому Дню» Владимир Овсянников, договор аренды, согласно которому имущество АО «Курганводоканал» (100% акций принадлежит городу) перешло во временное владение и пользование в АО «Водный Союз», был заключен 21 декабря 2012 года.

Согласно условиям договора «Водного Союза» обязан инвестировать в арендуемое имущество 25 млрд рублей в рамках утвержденных инвестпрограмм.

«Основой для привлечения 25 миллиардов рублей на модернизацию и реконструкцию систем водоснабжения, водоотведения о водоочистки должна быть инвестиционная программа, отвечающая нормам действующего законодательства. Именно в ней указываются мероприятия, сроки их выполнения и источники финансирования. Основанием для разработки инвестиционной программы является техническое задание, которое в окончательном варианте было получено от администрации Кургана только в августе 2017 года», – говорится в ответе на запрос «Нового Дня».

Овсянников сообщает, что утвердить инветпрограмму Департамент государственного регулирования цен и тарифов региона не может, так как программа не обеспечена источниками финансирования.

«Единственным источником финансирования деятельности «Водного Союза» являются средства, полученные за оказанные услуги по водоснабжению и водоотведению в соответствии с утвержденными тарифами. (…) Но так как существующий тариф, ограниченный индексом коммунальных платежей, не позволяет в полной мере финансировать даже текущую деятельность «Водного Союза», появление в тарифе инвестдобавки неминуемо приведет к превышению предельного индекса», – поясняют на предприятии.

Иными словами, чтобы исполнить обязательства по инвестированию в модернизацию сетей обещанных миллиардов, «Водному Союзу» нужно увеличить тариф. Согласно расчетам коммунальщиков – на 40 процентов.

Не получилось

Как отмечают в «Водном Союзе», если в тариф заложить инвестиционную составляющую, то это позволит обеспечить финансирование мероприятий в текущем году, либо рассчитывать на дальнейший возврат вложенных средств в течение действия инвестпрограммы. Также источники возврата инвестиций могут быть обозначены за счет бюджетных ассигнований, «так как конечным собственником систем водоснабжения и водоотведения является администрация Кургана».

Логику коммунальщиков понять сложно. Согласно договору аренды, «Водный Союз» ежегодно должен платить городу за пользование имуществом 60 млн 40 тыс. рублей. При этом в 2019 году субсидия из городского бюджета, напомним, составляет 230 млн рублей. Плюс к этому городу предлагается рассмотреть вариант возврата денег, затраченных инвестором, если такое произойдет.

С 2012 года «Водный союз» выполнил лишь половину обещанного. Согласно договору аренды, с 2013 по 2018 годы «Водный Союз» должен был инвестировать в модернизацию сетей Кургана 722 миллиона рублей без учета НДС. По факту инвестировано только 359 млн рублей. Но на состоянии инфраструктуры это никак не сказалось – коммунальщики ежедневно рапортуют о стопроцентной изношенности сетей и бесконечных порывах.

Им впору посочувствовать: структуры уральских энергетиков Артема Бикова и Алексея Боброва, в чьем ведении находится «Водный Союз», в Кургане работают на чистом энтузиазме.

«С 2013 по 2016 год АО «Водный Союз» работало с убытком. В 2018 году прибыль предприятия составила 11 млн 883 тыс. рублей. Таким образом, нарастающим итогом за весь период деятельности на сегодня компания имеет убыток в размере 23 миллионов рублей», – сообщили в «Водном Союзе».

Непонятно только, почему частники занимаются таким странным «бизнесом» в Кургане и не хотят от него отказываться.

Битый небитого везет

«На сегодня 76% водопроводных и 95% канализационных сетей имеют 100%-ый износ». Эта фраза проходит через все официальные пресс-релизы «Водного Союза». И действительно, в 2012 году в аренду были взяты коммуникации, в которые десятилетиями ничего не вкладывалось. Бывшее руководство области настаивало, что у региона есть два варианта: или в разы повысить тариф для населения, или сдать сети в аренду. Аренда позволит провести модернизацию, а тариф если и вырастет, то ненамного, – утверждали чиновники.

Пошло шесть с половиной лет, но ситуация не изменилась. И собственник коммуникаций ежегодно выделяет немалые деньги (втрое превышающие размер арендной платы) на текущее содержание и плановый ремонт коммуникаций.

В этом году на 230 млн рублей, полученных в виде субсидии из бюджета Кургана, «Водный союз» планирует провести капитальный ремонт водовода диаметром 1000 мм от ул. Арбинская по ул. Глинки-Белинского, капитальный ремонт напорного коллектора по ул. Омской диаметром 1000 мм, капитальный ремонт очистных сооружений водопровода и канализации, а также работы по устранению аварий на централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения.

При этом в план мероприятий не вошли работы, связанные с модернизацией сетей, так как это запрещено действующей редакцией порядка предоставления субсидии.

Добавим, что согласно условиям предоставления субсидии, деньги из казны должны быть перечислены ресурсоснабжающей организации до 7 июля. Закончить работы необходимо до конца текущего года.

Курган, служба информации

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