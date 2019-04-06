Глав Курганской области Шумков сделал предложение премьеру Медведеву

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков обратился к Дмитрию Медведеву с предложением – минимум в два раза увеличить лимиты льготного кредитования аграриев. Заявление было сделано в ходе селекторного совещания, посвященного весенним полевым работам, которое накануне провел российский премьер.

По словам Шумкова, в марте 2019 года 396 сельхозпроизводителям Курганской области уже перечислили субсидии на оказание несвязанной поддержки на сумму более 275 млн рублей, что составило 97% от утвержденного плана годового лимита.

«80 производителям региона согласованы заявки на получение льготных краткосрочных кредитов на общую сумму 1 млрд 200 млн рублей, в том числе на проведение посевных работ – на сумму 1 млрд 100 млн рублей. Льготное кредитование, включая краткосрочное, очень востребовано производителями Курганской области, активно идет освоение этих лимитов. Хотелось бы поддержать эту активность», – пояснил Вадим Шумков.

Докладывая о подготовке региона к посевной кампании, глава Зауралья сообщил премьер-министру, что в регионе в 2019 году общая посевная площадь составит 1 млн 342 тыс. гектаров. Готовность основных видов сельхозтехники – 89%. Обеспеченность дизельным топливом составляет 66%, что на 2%, чем в прошлом году.

«Рост цен на дизтопливо фиксируется на уровне 7% к аналогичному периоду прошлого года. Семенной фонд в наличии в полном объеме. Темпы приобретения минеральных удобрений в полтора раза выше уровня прошлого года, однако сильно выросла цена на отдельные виды удобрений», – отметил Вадим Шумков.

Курган, Марина Марамыгина

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