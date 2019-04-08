В Кургане руководитель госкорпорации отнимал премии у подчиненных

В Курганской области бывший руководитель коммерческой организации заставлял подчиненных отдавать ему начисленные премии. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

Как сообщил «Новому Дню» собственный источник в силовом ведомстве, речь идет о предприятии, входящем в крупнейшую госкорпорацию. По данным собеседника агентства, речь идет о курганском управлении АО «Транснефть – Урал». Делом занимались не только в УМВД, но и в УФСБ России по Курганской области.

Согласно официальной информации, озвученной полицейским главком, подозреваемый, являясь руководителем организации, в период с 2016 по 2018 год издавал приказы о поощрении работников предприятия денежными премиями. Затем, используя свои служебные полномочия, требовал от подчиненных сдавать ему все полученные деньги.

Таким образом, он обогатился более чем на 1,5 млн. рублей. В настоящее время следователем следственной части СУ УМВД России по Курганской области возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

Курган, Ольга Злотникова

Курган. Другие новости 06.04.19

Глава Курганской области Шумков сделал предложение премьеру Медведеву. / Депутаты думы Кургана выбрали мэра города. / В Кургане в очередной раз на месяц закроют улицу Куйбышева. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»