Курганец пытался украсть из собора ковчег с мощами Александра Невского

В Кургане завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который пытался ограбить Кафедральный собор в центре города. Следствие считает, что мужчина страдает психическим расстройством и не отдавал себе отчет в том, что делает.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе региональной прокуратуры, происшествие случилось 17 августа 2018 года. Пьяный мужчина, находясь в приходе Александро-Невского Кафедрального собора, открыто похитил ковчег с находящимися в нем мощами Святого благоверного Великого князя Александра Невского.

Скрыться с добычей ему не удалось, он был задержан охранником церковного заведения. Уголовное дело направлено в суд с постановлением для применения в отношении подозреваемого принудительных мер медицинского характера, – рассказали в региональном надзорном ведомстве.

Курган, Ольга Злотникова

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