В курганском ТРЦ тяжело травмировалась девочка

В Кургане возбуждено уголовное дело из-за травмирования ребенка в парке развлечений «Замания», который расположен в ТРЦ «Гипер-Сити».

ЧП произошло 1 апреля текущего года. Девочка развлекалась в игровом комплексе «Троллей», который представляет собой небольшую карусель. В какой-то момент из-за резкого торможения ребенок выпал из каретки аттракциона.

При падении девочка получила серьезную травму головы, которая была квалифицирована как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека, создающий непосредственную угрозу для жизни.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе следственного управления СКР по региону, произошедшее стало возможным из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации аттракциона.

Теперь руководству игровой зоны предстоит ответить за совершение преступления по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Курган, Ольга Злотникова

Курган. Другие новости 08.04.19

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