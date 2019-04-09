В Кургане взвоют сирены

В Кургане 11 апреля будет проводиться комплексная техническая проверка региональной системы оповещения населения. В этот день с 11:40 до 11:44 местного времени в городе будут кратковременно включены электросирены для передачи сигнала гражданской обороны «Внимание всем!».

Как сообщают в пресс-службе муниципалитета, после выключения сирен по местным теле- и радиоканалам будут переданы речевые сообщения о проведении технической проверки.

Администрация города и МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Кургана» напоминают гражданам, что в период проведения проверки необходимо соблюдать спокойствие, включить теле- и радиоприемники, настроенные на местные телестудии и радиостанции, и внимательно выслушать передаваемое сообщение.

Курган, Ольга Злотникова

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