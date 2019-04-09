Максим Фадеев пообещал Вадиму Шумкову приехать в Курган с концертом (ФОТО)

Известный российский продюсер и музыкант Максим Фадеев приедет в августе на день города в Курган с концертом. Об этом в своем Instagram напомнил глава Зауралья Вадим Шумков. Он выложил совместную с Фадеевым фотографию, сделанную минувшей осенью.

«Я точно похудел, но не помолодел, – подписал фото врио губернатора. – Максим летом обещал выгрузиться в Кургане с концертом своих подопечных. Плюс, делаем его студию в нашем городе».

Напомним, в здании курганской филармонии откроется центр Максима Фадеева. Продюсер намерен собрать в нем талантливых земляков, которые хотят заниматься видеоклипами, фильмами, документальными фильмами, компьютерной графикой и т.д.

«Мы на базе нашей компании MALFA создаем большой центр на курганской земле. Он будет заниматься креативным созданием разного видеопродукта. Поэтому если кому-то интересно это, давайте к нам. Порвем весь мир!», – анонсировал ранее создание базы медиапродакшен Фадеев.

Максим Фадеев родился и вырос в Кургане. В Москву переехал в 1993 году. Одними из самых успешных его проектов являются Линда, Глюкоза, Юлия Савичева, группа «Серебро», Наргиз Закирова.

Курган, служба информации

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