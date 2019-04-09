Курганским бизнесменам предлагают арендовать помещения за 1 рубль

IT-предприятия, которые разместятся в одном из трех ТОСЭРов Курганской области, получат в аренду помещения по цене 1 рубль за 1 метр. Кроме того, для них ощутимо снизятся налоги и ставки по микрозаймам.

О том, какие меры поддержки бизнеса введены в регионе в 2019 году, в том числе, для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития «Варгаши», «Далматово», «Катайск», говорили на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата в регионе, которое провел врио губернатора Вадим Шумков.

Как было отмечено, помимо гарантированных налоговых льгот на 10 лет, которые получает резидент ТОСЭР https://newdaynews.ru/kurgan/657458.html, вводится еще ряд значимых мер поддержки бизнеса.

В Варгашах в этом году будет создан индустриальный парк – инвестплощадка с готовыми разводящими сетями и бесплатным подключением к электроэнергии, воде, газу. После аналогичные парки появятся в Далматово и Катайске.

По словам врио губернатора региона, все вопросы решаются комплексно, поэтому в итоге инвестор «получает упакованное предложение». «Даже бизнес-кейсы напишем, что там можно производить с точки зрения местных ресурсов, инфраструктуры и рабочей силы», – отметил Вадим Шумков.

В пресс-службе регионального правительства добавляют, что для бизнеса, который с этого года открывает новые производства в Курганской области, есть другие преференции, начиная с льготного тарифа на электроэнергию, который установят на уровне других субъектов УрФО, заканчивая предоставлением промышленникам субсидии на оплату первоначального взноса на оборудование, приобретенное в лизинг.

Для предпринимателей IT-сферы предусмотрен целый пакет льгот. Кроме вышеназванных, он включает сниженную до 7% ставку микрозайма, упрощенный налог в 1% в первый год работы, 2% – во второй год, льготное размещение в бизнес-инкубаторе, участие в проектах «Школа программирования» и «Венчурный акселератор».

Добавим, что всего на территориях опережающего социально-экономического развития «Варгаши», «Далматово», «Катайск» в этом году планируют запустить около 30 новых инвестиционных проектов.

Курган, Ольга Злотникова

Курган. Другие новости 09.04.19

Максим Фадеев пообещал Вадиму Шумкову приехать в Курган с концертом (ФОТО). / Вадим Шумков вручил портфель новому мэру Кургана. / В Кургане взвоют сирены. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»