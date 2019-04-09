Курганские строители пожаловались на федеральных: они оставляют Зауралье без денег

В Кургане продолжается серия «круглых столов», в ходе которых эксперты разных отраслей вносят свои предложения в формирование программы развития региона на ближайшую пятилетку. На этот раз свои мысли и пожелания выразили руководители строительных и дорожных компаний Зауралья, у которых, как и у промышленников, накопилось много проблем.

В «круглом столе» по теме «Строительство и ЖКХ», который прошел сегодня в областном культурно-выставочном центре, участвовали руководители ведущих предприятий из сферы дорожного ремонта, строительства, ЖКХ, газораспределительных сетей, а также представители Курганской ипотечно-жилищной корпорации, Агентства стратегических инициатив и правительства области.

Основные проблемы дорожной отрасли обозначил генеральный директор АО «Варгашинское ДРСП» Дмитрий Нечаев. В частности, он поднял вопрос своевременности проведения торгов на определение подрядчика по ремонту дорог.

«Нужно произвести заготовку дорожно-строительных материалов, подготовить дорожно-строительную технику, отремонтировать асфальтобетонные заводы, необходимо знать, какой портфель подрядов, заказов есть у предприятия к весеннему периоду. В настоящий момент у нас сложилась такая ситуация, что аукционы в электронном виде до сих пор не проведены», – пожаловался он.

Нечаев публично попросил представителей заказчиков и руководство области организовать процедуру электронных аукционов в зимний, а лучше в осенний период, чтобы предприятия своевременно могли подготовиться и в строительный сезон «выполнить работы не просто качественно, а с опережением графика».

Второй важной проблемой Дмитрий Нечаев назвал невыгодную конкуренцию местных предприятий с крупными российскими структурами, особенно в части подрядов на ремонт федеральных дорог. Об этом же говорил и директор ООО «Специализированный застройщик «СК Атлант» Евгений Сергеев.

«Большие субъекты застройщики забирают за счет большой суммы. Наши не могут выиграть. И соответственно, когда приходит большая фирма, нанимает всех наших курганских ребят. Дробятся аукционы, все налоги идут в другой субъект. Здесь, в Кургане, ничего не остается», – заявил Сергеев.

Аналогично ситуация складывается и в строительной отрасли региона.

«Расценка, которая выставлена, плюс сумма контракта, стоимость работ, которые заложены в этой проектно-сметной документации, заведомо невыгодны. В лучшем случае бывает, когда рентабельность объекта процентов пять. Это просто мечта! В основном мы заходим на эти объекты, чтобы сохранить коллектив, когда нет работы», – рассказал директор ООО «ДомСтройМонтаж» Владлен Воробейчик. Он признался, что компания в последнее время практически отказалась от участия в аукционах на застройку социальных объектов.

Кроме этих проблем, участники дискуссии обсудили сложности по части газификации. Здесь также происходят неравные бои с крупными федеральными игроками в строительстве газораспределительных сетей.

«Все вопросы, которые были сегодня обозначены, у нас зафиксированы, будем по ним работать. Часть решений у нас разработана, сделаны типовые решения. Работаем с Минстроем по расценкам, которые есть по земельным базам. Также техническим заказчиком всех объектов сейчас ставим наше управление капитального строительства для того, чтобы везде применялись только современные материалы и более качественно были сделаны работы», – заявил по итогам встречи заместитель директора департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области Сергей Цуканов. Он добавил, что все, что все пожелания экспертов отрасли будут учтены.

Добавим, что серия круглых столов на темы развития в области промышленного потенциала, строительства и ЖКХ, агропромышленного комплекса, образования, социальной политики, здравоохранения, культуры проводится для подготовки программы развития Курганской области. Всего таких встреч запланировано семь. По итогам все предложения, которые внесут в программу эксперты, лягут в основу пятилетней программы развития региона, сообщают в координационном центре по разработке Стратегии развития Курганской области.

Курган, Ольга Злотникова

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