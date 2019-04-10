Курганец 50 раз ударил ножом своих друзей

В Курганской области 34-летний житель поселка Мишкино обвиняется в совершении двух убийств. Зауралец буквально изрешетил своих обидчиков, нанеся им десятки ножевых ранений. При этом только в январе мужчина освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за убийство человека.

Как сообщили в пресс-службе СК СКР по региону, 6 апреля текущего года обвиняемый находился в доме своего знакомого, расположенном по улице М.Горького в поселке Мишкино. Вместе с товарищами он распивал спиртное. Во время застолья между мужчинами возник конфликт. Зауралец набросился на одного из обидчиков с кулаками, но после опомнился и даже вызвал для избитого друга бригаду скорой медицинской помощи.

Однако еще до приезда медиков он умудрился убить двух человек. В ходе продолжающейся ссоры злоумышленник нанес одному из собутыльников около 20 ножевых ранений купленным накануне складным ножом. Мужчина скончался на месте. Затем обвиняемый набросился на второго товарища, на теле которого после насчитали около 30 ножевых ранений. Выжить он также не смог.

Смерти удалось избежать лишь одному человеку, который был госпитализирован с места трагедии. В ближайшее время злоумышленнику будет предъявлено обвинение по всем эпизодам совершенных преступлений. По ходатайству следствия он заключен под стражу. Ведется следствие.

Курган, Ольга Злотникова

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