Курганцы задыхаются в квартирах от горячих батарей

В Кургане с 11 по 13 апреля в дневное время ожидается потепление до +20 С. Горожане начали жаловаться на жару в квартирах и просят отключить отопление. Но как рассказали «Новому Дню» в горадминистрации, батареи останутся горячими.

По данным пресс-службы мэрии, отопительный период будет закончен только после того, как в течение пяти дней подряд среднесуточная температура наружного воздуха будет выше 8 градусов.

Метеорологи дают неблагоприятный прогноз. Если еще в пятницу, 12 апреля, и в субботу, 13 апреля, среднесуточная температура воздуха будет равняться 10 и 11 градусам соответственно, то, начиная с 14 апреля, ночами установится минус.

«В отдельные дни возможен снег. Вплоть до 22 апреля среднесуточная температура наружного воздуха в эти дни не превысит 4 градусов по шкале Цельсия. При сохранении подобного температурного режима отопление в городе не может быть отключено», – сообщают в мэрии.

Чтобы жители не испытывали неудобств, руководителям управкомпаний, председателям ТСЖ и ЖСК рекомендовано отрегулировать внутридомовые системы отопления в соответствии с температурой наружного воздуха.

Курган, Ольга Злотникова

Курган. Другие новости 10.04.19

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