В Зауралье сотрудники морга наживались на хранении трупов

Работники патологоанатомического отделения Шадринской больницы скорой медицинской помощи использовали чужое горе для заработка. Скандал, связанный с незаконными поборами с родственников умерших и хищением денег из кассы, стал достоянием общественности после прокурорской проверки.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе региональной прокуратуры, во время плановой проверки исполнения законодательства о погребении и похоронном деле в морге были выявлены нарушения уголовного характера.

В частности, установлены три факта невнесения денежных средств в кассу учреждения, которые сотрудники патологоанатомического отделения больницы получили с умерших за оказание платных услуг.

Кроме того, с граждан незаконно взималась плата в размере 200 рублей в сутки за хранение тел умерших граждан. Однако здесь вина лежит на руководстве больницы, которое издало локальный акт, устанавливающий цену за нахождение тел в морге. Это, поясняют в надзорном ведомстве, незаконно.

В итоге по протесту прокурора этот документ отменен, плата за хранение тел больше взиматься не будет. В отношении сотрудников патологоанатомического отделения, которые не доносили до кассы деньги, возбуждено три уголовных дела.

Курган, Ольга Злотникова

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