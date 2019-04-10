В Кургане возле школы сбили первоклассника

Сегодня около 13 часов по местному времени рядом со школой №48 в Кургане под колеса автомобиля попал семилетний мальчик. Ребенок пересекал дорогу, не убедившись в отсутствии движущихся машин.

«Сегодня в районе 6 урока первой смены возле школы 48 сбили ребенка на перекрестке. Жив. Возраст и пол мне неизвестен и женщину следом чуть не сбили. Родственницу. Сиганула через дорогу», – написал очевидец ЧП в группе «Интересный Курган» в социальной сети ВКонтакте (орфография и пунктуация сохранены).

Как рассказали корреспонденту «Нового Дня» в пресс-службе ГИБДД по Курганской области, мальчик 2011 года рождения, ученик 1 класса школы №48, перебегал дорогу недалеко от нерегулируемого пешеходного перехода.

Водитель автомобиля «Рено Сандеро» заметил бегущего ребенка поздно и не смог предотвратить наезда. Добавим, что первоклассник в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Кроме него, сообщили в ГИБДД, пострадавших нет.

Информацию о находящейся рядом родственнице ребенка в ведомстве не подтвердили. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: группа «Интересный Курган»

Курган, Ольга Злотникова

Курган. Другие новости 10.04.19

В Зауралье сотрудники морга наживались на хранении трупов. / В Кургане сотрудники «Транснефти» давали взятки Ростехнадзору. / Курганцы задыхаются в квартирах от горячих батарей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»