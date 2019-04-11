В Зауралье в заброшенном гараже нашли скелет человека

В деревне Куликово Щучанского района раскрыто убийство, произошедшее в 2013 году. Скелетированные останки человека были обнаружены 6 апреля текущего года в заброшенном гараже сгоревшего дома.

Личность человека и обстоятельства смерти были установлены в кратчайший срок. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что смерть мужчины носила криминальный характер.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый уже задержан. Им оказался 45-летний местный житель. Как установили следователи, в октябре 2013 года потерпевший находился в доме своего знакомого, совместно с которым употреблял спиртное. В ходе ссоры хозяин дома напал на гостя и задушил его веревкой. Тело убитого он несколько дней хранил в сарае собственного дома, затем вывез его на санках в заброшенный гараж. В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства, следователем решается вопрос о его заключении под стражу, – сообщили в СУ СКР по Курганской области.

Курган, Ольга Злотникова

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