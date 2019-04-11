Курганский Росавтодор выдавал липовые свидетельства водителям питерских автобусов

В Кургане за два года выдано порядка 250 фальшивых свидетельств о подготовке водителей категории «Д», которые после использовали в работе мигранты, управляющие автобусами и маршрутками в Санкт-Петербурге.

На преступление пошли в государственном предприятии – ФГОУ ДПО «Курганский центр профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров Федерального дорожного агентства».

Установлено, что в 2016-2018 годах директор образовательного учреждения, подведомственного Росавтодору, выдал иностранцам, которые водят общественный транспорт в Санкт-Петербурге, в общей сложности 248 подложных свидетельств о прохождении ими обучения по программе профподготовки водителей транспортных средств категории «Д».

При этом фактически мигранты экзамен не сдавали. Благодаря подложным свидетельствам эти водители, не проходя обучения, получали российские права категории «Д», а после допускались к пассажирским перевозкам. В настоящее время следствие завершено, в ближайшее время дело рассмотрит суд, – сообщили в СУ СКР по Курганской области.

Директору госучреждения уже предъявлено обвинение в совершении двух преступлений по статье «Служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства».

Курган, Ольга Злотникова

Курган. Другие новости 11.04.19

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