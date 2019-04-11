Житель Кургана изнасиловал и убил 80-летнюю мать

В Кургане предъявлено обвинение местному жителю, который, как считает следствие, изнасиловал и убил свою пожилую мать. Курганцу грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

По данным региональной прокуратуры, происшествие случилось в марте прошлого года. «Обвиняемый, используя беззащитное состояние потерпевшей в силу преклонного возраста, совершил ее изнасилование и насильственные действия сексуального характера. После чего, с целью сокрыть совершенные преступления, задушил ее», – сообщают в надзорном ведомстве.

Корреспонденту «Нового Дня» в пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что убитой женщине было 80 лет, а обвиняемому – 43 года, он родился в 1975 году. В силу возраста женщина была очень слаба, плохо передвигалась и уже не могла постоять за себя. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Курганский областной суд для рассмотрения по существу.

Курган, Ольга Злотникова

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