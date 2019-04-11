Вокруг Кургана горят поля

В Курганской области с 15 апреля будет введен особый противопожарный режим. Однако проблемы уже начались: только 9 апреля в областном центре произошло 15 возгораний, несколько пожаров зафиксированы за прошедшие сутки. Во всех случаях горел камыш и мусор.

Так, накануне пожарные выезжали в 3 микрорайон Заозерного, в поле за Галкинский переезд, на бульвар Солнечный и в микрорайон Рябково. Обеспечение пожарной безопасности населения и принятие своевременных мер стали темами совещания в мэрии, которое провел глава Кургана Андрей Потапов.

По его словам, обстановка с пожарами вызывает беспокойство. Среди профилактических мероприятий, которые будут проведены в ближайшее время, значатся противопожарное обустройство городских лесов, уборка территорий, частного жилого сектора, гаражных кооперативов от сгораемого мусора, приведение в исправное состояние источников противопожарного водоснабжения города и т.д.

По словам начальника ФГКУ «7 ОФПС по Курганской области» Сергея Коровина, с начала текущего года в городе произошло более 100 возгораний такого рода. При этом обычно число пожаров многократно увеличивается в конце апреля – начале мая, когда жители начинают посещать леса и приступают к уборке мусора на своих дачных участках.

Активно к работе по предотвращению пожаров включился МБУ «КурганЛес»: создаются противопожарные минерализованные полосы, в том числе, вокруг микрорайонов и поселков, прилегающих к лесным массивам, устанавливаются аншлаги и шлагбаумы в лесах, прочищаются квартальные просеки от кустов и травы рядом с микрорайонами Шепотково и Утяк. Вокруг микрорайонов Радужный, Чистое Поле, Левашово, Северный, Откормсовхоз выкашивается камыш и создаются противопожарные разрывы.

Курган, Ольга Злотникова

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