Жители трех курганских сел несколько месяцев живут без питьевой воды

В Мишкинском районе более 500 человек остались без питьевой воды. Людям доступна лишь техническая вода, которую в пищу употреблять опасно. Причина – нерасторопность администрации сельсовета.

Как сообщают в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, ранее холодным водоснабжением жителей села Садовод, деревень Журавлевка и Ясные Зори обеспечивал МУП «Жилкомхоз». Однако после реорганизации предприятия в августе прошлого года оно устранилось от обслуживания, и водопроводные сети оказались бесхозными.

Из-за того, что собственника у коммуникаций нет, ими никто не занимается: не проводятся лабораторные исследования воды, не ведется санитарное обследование источника водоснабжения, оборудования и прилегающей территории. Не выполняется чистка и при необходимости дезинфекция водоисточника.

Если бы администрация поставила водопровод на учет в регистрирующем органе как бесхозный, то могла бы предъявить претензии к МУПу. Однако в сельсовете решили ничего не делать.

По итогам проверки был подан иск в Макушинский районный суд о признании бездействия сельсовета незаконным. В исковых требованиях также указывалось на необходимость обязать администрацию поставить в срок до 1 декабря 2020 года на баланс систему централизованного водоснабжения. Оба требования удовлетворены. Кроме того, суд постановил, что с момента вступления решения в силу, администрации сельсовета придется организовать лабораторный контроль качества питьевой воды, которая попадает в дома жителей всех трех населенных пунктов.

Курган, Ольга Злотникова

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