Курганская область прекратит попрошайничать

Курганская область откажется от политики «попрошайничества». Об этом заявил врио губернатора Вадим Шумков на заседании регионального правительства.

«Прошу все плохие традиции, когда мы встречались только с позиции просящих и оправдывающихся, оставить в прошлом, наладить плодотворную работу. Об этом у нас есть договоренности с Антоном Германовичем [Силуановым, глава минфина РФ] и его первым заместителем, курирующими департаментами», – сказал Шумков.

Он рассказал чиновникам об итогах переговоров с министром финансов РФ. По словам главы Зауралья, он просил Антона Силуанова взять регион на контроль.

«Понимание выстраивания работы есть, простых решений нет. Все решения будут непростые. Наша позиция поддерживается. Дано поручение председателя правительства по выработке мер ускоренного развития отдельной группы регионов. 10 трлн рублей будут выделены 15 регионам, среди которых и Курганская область. Я попросил министра финансов стать куратором Курганской области в части разработки мер для ускоренного развития нашего региона. Считаю, что здесь работать будем еще плотнее», – сообщил Вадим Шумков членам зауральского правительства.

Курган, Ольга Злотникова

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