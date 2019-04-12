Доходы бюджета Курганской области превысили расходы

В 2018 году расходы бюджета Курганской области были ниже, чем доходы – 39710,7 млн рублей и 39874,8 млн рублей соответственно. Профицит составил 164,1 млн рублей.

Об этом заявил заместитель губернатора Курганской области – начальник Финансового управления Константин Ермаков, выступая на заседании правительства региона, где рассматривался вопрос исполнение областного бюджета за 2018 год.

Напомним, в 2017 году ситуация была принципиально другой: тогда доходы составили более 34,5 млрд рублей, а расходы – 36,2 млрд рублей.

Ермаков пояснил, что благодаря финансовой помощи, которая предоставлена в декабре 2018 года, региону удалось снизить кредиторскую задолженность на 500 млн рублей по консолидированному бюджету и не нарастить государственный долг, величина которого сохранилась на уровне начала года – 16,6 млрд рублей.

Однако врио губернатора Курганской области Вадим Шумков, который и пролоббировал в конце прошлого года выделение федеральных средств, попросил финансистов не расслабляться.

«Я бы не спешил вешать ордена и медали за относительно неплохое исполнение бюджета. Здесь есть две составляющие. Пока более важная – трансферт из федерального бюджета, плюс повышение финансовой дисциплины правительства региона. Мы, наконец, входим в нормальный ритм работы по исполнению бюджетных обязательств, не накапливая и не набирая долгов», – ответил Шумков на выступление Ермакова.

Курган, Ольга Злотникова

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