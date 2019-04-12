Шумков посадил курганских фермеров за парты

В Курганской области началось обучение потенциальных претендентов на получение грантовой поддержки для развития бизнеса в сфере АПК. Такое поручение, напомним, в конце марта текущего года дал врио губернатора Вадим Шумков. Задача – дать участникам программ поддержки начинающих фермеров необходимые знания, чтобы в дальнейшем они не «прогорели» и не злоупотребляли оказанной помощью.

Первый такой семинар, сообщают в Департаменте АПК региона, состоялся 11 апреля. Количество слушателей превысило 60 человек. Им рассказали о бухгалтерском учете и отчетности, мерах поддержки, предусмотренных государством и предлагаемых АО «Корпорация развития Зауралья», банковских продуктах, актуальных для развития фермерской деятельности, а также об основах ведения отраслей животноводства и другие вопросы. Начинающие фермеры, которые уже получили гранты, поделились опытом организации и развития своего дела.

«Семинар – это первый шаг к тому чтобы люди получали гранты с пониманием – на что можно потратить средства, как отчитаться за исполнение гранта. В дальнейшем мы продолжим работу по обучению глав крестьянско-фермерских хозяйств через созданный центр компетенций. Здесь будут оказывать информационно-консультационную, методическую помощь фермерам, организовывать зональные семинары по темам, полученным в результате обратной связи», – отметил исполняющий обязанности директора Департамента агропромышленного комплекса Владимир Марфицин.

В пресс-службе областного правительства сообщают, что приоритетным направлением при предоставлении грантов является животноводческая отрасль. За период с 2012 по 2018 годы государственную поддержку в виде гранта получили 163 начинающих фермера на сумму 281 млн. рублей и 42 семейных животноводческих фермы на сумму 309 млн. рублей. Общая сумма поддержки составила 590 млн. рублей.

В этом году на поддержку начинающих фермеров планируется предоставить 58 млн. рублей и 60 млн. рублей на развитие семейных животноводческих ферм. Максимальный размер гранта для начинающих фермеров составляет 3 млн. рублей, для семейных животноводческих ферм – 30 млн. рублей. Предполагается, что в этом году грантовую поддержку получат 19 – 20 начинающих фермеров, и как минимум две семейных животноводческих фермы.

Кроме того, в 2019 году начнется реализация регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». По этой программе предусматривается предоставление еще 12 грантов в размере до трех миллионов рублей каждый.

Курган, Ольга Злотникова

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