В Кургане малыш на глазах у мамы выпал из окна и разбился

В Кургане зарегистрирован первый случай падения ребенка из окна в 2019 году. В четверг, 11 апреля, около 13 часов под окнами одного из домов в 3 микрорайоне Заозерного найдено тело малыша. Следственный комитет устанавливает обстоятельства трагедии. Подробности ЧП там обещают раскрыть после проверки.

Известно, что 1,5-летний малыш выпал из окна квартиры на четвертом этаже, где проживал со своими родителями. Как сообщила агентству «Новый День», уполномоченный по правам ребенка Курганской области Алена Лопатина, мать мальчика стала свидетельницей трагедии, но не успела ничего сделать. «Ребенок был с мамой дома. Окно было распахнуто – жарко», – объяснила омбудсмен.

Алена Лопатина призналась, что не понимает, почему родители не боятся оставлять окна открытыми, когда в доме есть маленькие дети. По ее словам, выпадение детей из окон – острая проблема для региона. «В 2017 и 2018 году в Курганской области произошло равное количество случаев падения детей из окон квартир – по 9. Это статистика до 14 лет, которую мы ведем. По одному ребенку погибло. Еще двое стали инвалидами. В прошлом году семеро детей получили очень серьезные травмы. То есть они живы, но последствия для здоровья могут быть очень печальными», – сообщила Алена Лопатина.

«Мы ведем профилактическую работу. Подключили управляющие компании, они размещают объявления. Работа ведется через органы соцзащиты и другие ведомства», – отмечает Лопатина.

Родителям погибших или травмированных в результате падений детей оказывают психологическую помощь. Однако нередко убитые горем семьи специалистов к себе не подпускают, предпочитая справляться с трагедией самостоятельно. «Вчера психолог тоже выезжала, другой вопрос, насколько родители сами готовы принять эту помощь», – заключила омбудсмен.

Курган, Ольга Злотникова

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