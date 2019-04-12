В Кургане начали отбирать лицензии у нерадивых управляющих компаний

В Кургане нерадивые управляющие компании начали лишаться лицензий на управление домами. Об этом сообщили в областной Госжилинспекции. Так, в феврале комиссия по лицензированию обратилась в арбитражный суд с требованием аннулировать лицензию у ООО УК «Управдом».

Специалисты пришли к выводу, что УК допускает систематические нарушения в своей работе. Однако еще до начала судебного разбирательства учредитель управляющей организации сам заявил о прекращении лицензируемого вида деятельности.

«До решения вопроса о способе управления домами, сведения о которых содержались в реестре лицензий ООО «УК «Управдом», управляющая организация обязана вести деятельность по управлению многоквартирными домами по адресам: Курган, ул. Куйбышева, 41, ул. Радионова, 20, в соответствии со статьей 200 ЖК РФ», – сообщили в ГЖИ. Теперь, после прекращения действия лицензии, администрации города необходимо принять решение о выборе способа управления указанными домами.

В марте комиссия по лицензированию подала заявление в арбитраж по еще одной управляющей компании, название которой в ГЖИ пока не сообщают.

Напомним, в марте текущего года врио губернатора Курганской области Вадим Шумков пообещал своим подписчикам в социальной сети Вконтакте, что в деятельности упракомпаний будет наведен порядок.

Курган, Ольга Злотникова

Курган. Другие новости 12.04.19

«Черный лесоруб» из Кургана вырубил в Тюмени леса на десятки миллионов рублей. / В Зауралье ждут морозы и снегопады, погода испортится. / В Кургане малыш на глазах у мамы выпал из окна и разбился. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»