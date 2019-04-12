В Кургане спецназовцы сожгли 11 кг гашиша

Более 11 килограммов наркотиков сожгли накануне сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Курганской области совместно с бойцами спецназа «Гром».

Среди уничтоженных наркотиков – 152 грамма героина, более 11 килограммов канабиса и гашиша, более 480 граммов синтетических наркотиков, а также препараты, содержащие сильнодействующие вещества (сибутрамин, дазепам, морфин).

Как сообщают в УМВД России по региону, все эти вещества были изъяты у лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков на территории Курганской области, и хранились в качестве вещественных доказательств до вступления в законную силу обвинительных приговоров суда.

Добавим, что наркотики уничтожены в присутствии представителей Росздравнадзора и Роспотребнадзора, а также сотрудников полиции.

Курган, Ольга Злотникова

Курган. Другие новости 12.04.19

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