На курганские поля выйдут беспилотные комбайны

В этом году на трех площадках, две из которых из которых уже выбраны (фермерское хозяйство в Притобольном районе и Курганский научно-исследовательский институт) будет опробирована технология использования беспилотных уборочных комбайнов.

Проект реализуется в рамках соглашения с АО «Когнитив», которое утверждено накануне членами правительства области. Как поясняют в пресс-службе обладминистрации, соглашение предполагает сотрудничество в части реализации инновационных, высокотехнологичных проектов на территории региона.

По словам первого заместителя губернатора – директора департамента промышленности, транспорта и энергетики Андрея Саносяна, в рамках соглашения планируется совместная работа по развитию технологий беспилотного транспорта в области точного земледелия, сфере государственных и муниципальных закупок и информационных технологий.

Кроме пробного вывода на зауральские поля беспилотных комбайнов, в этом году совместно с АО «Когнитив» для школьников проведут хакатон – марафон для программистов, во время которых команды соревнуются в разработке программного обеспечения.

Курган, Ольга Злотникова

Курган. Другие новости 12.04.19

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