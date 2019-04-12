Шумков потребовал от чиновников лично проверять качество жилья для детей-сирот

Врио губернатора Курганской области потребовал от чиновников ужесточить контроль качества жилья для детей-сирот. Поручение адресовано директору департамента имущественных и земельных отношений Ларисе Галченко и департаменту строительства, госэкспертизы и ЖКХ.

Причина распоряжения – постоянные жалобы от сирот на то, что в новых домах невозможно жить.

«Неоднократно приходится наблюдать ситуацию, в том числе по обращениям детей-сирот, когда жилье, которое построили через государственный или муниципальный заказ, не отвечает строительным нормам и правилам. Из Юргамышского и других районов поступают обращения, что дом некачественный, изо всех щелей дует. Это недопустимо! Каждую квартиру, которую покупаете, проверяйте лично. Люди выросли без родителей, им надо помогать», – потребовал от чиновников Вадим Шумков, добавив, что проверки должны быть проведены по всем таким обращениям, а подрядчики обязаны устранить недостатки.

Кроме того, глава Зауралья подчеркнул, что квартиры для детей-сирот необходимо приобретать только в качественно построенных новых домах. Если в селах, где они живут, новое жилье не строится, – предлагать варианты покупки квартиры в более крупных населенных пунктах.

По данным пресс-службы правительства области, в этом году на приобретение жилья для детей-сирот в Курганской области будет направлено более 679 млн рублей. В том числе 82,3 млн рублей из федерального бюджета в рамках соответствующего соглашения с Министерством просвещения РФ..

Курган, Ольга Злотникова

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