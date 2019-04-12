В Зауралье создают систему, которая «говорит», кто завышает цены на госзакупках

Города Курганской области введут свои закупки в единую информационную систему, которая в том числе будет показывать завышение цен при формировании заказов на товары и услуги.

По данным пресс-службы регионального правительства, с этого года по требованию главы Зауралья Вадима Шумкова в области начала работать специальная мониторинговая система, которая позволяет контролировать начальную цену контракта, чтобы не допустить ее необоснованного завышения.

Поэтому решено аккумулировать данные по всем муниципальным образованиям в одном месте, чтобы картина по региону была максимально прозрачной.

«Система вычисляет все ваши подведомственные организации и ваши департаменты, которые заявляются на закупки с завышением цены. Если раньше по этому поводу надо было затевать длительную переписку, то сейчас все прозрачно, видно. С бюджетом нужно работать аккуратно. Если кто-то этого не поймет, придется вести уже другой разговор», – подчеркнул Вадим Шумков, обращаясь к своим заместителям.

Курган, Ольга Злотникова

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