В Кургане составляют график для отправки студентов в тюрьмы и колонии

Департамент образования Курганской области формирует группы студентов, которые отправятся на экскурсии в места лишения свободы. В целях профилактики молодым курганцам покажут, как живут на зоне осужденные за потребление, сбыт и хранение наркотиков.

Официальным письмом с «Новым Днем» поделился сотрудник одного из институтов Кургана. «Во исполнение поручения врио губернатора Курганской области В.М. Шумкова, данного по итогам заседания антинаркотической комиссии 20 марта 2019 года, просим рассмотреть возможность организации посещения в воспитательных целях обучающимися мест заключения», – говорится в официальном письме Депобра, разосланном руководству зауральских вузов.

Очевидно, что подобные экскурсии должны стать своего рода «шоковой терапией» для студентов. Как к визитерам отнесутся заключенные, остается вопросом. Тем не менее, в УФСИН региона идею поддержали и ждут студенческий десант в стенах колоний.

Для того чтобы записаться на экскурсию, необходимо согласовать дату и время, а также состав студенческих групп с представителем УФСИН. Там, кстати, предъявляются особые требования к посетителям. Их не может быть больше 15 от каждого учебного заведения, студенты должны быть совершеннолетними и иметь при себе документы, удостоверяющие личность, также им рекомендовано «придерживаться сдержанного стиля в одежде».

Курган, Ольга Злотникова

Курган. Другие новости 12.04.19

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