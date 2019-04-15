Курганским полицейским представили нового начальника областного УМВД

Личному составу УМВД по Курганской области 15 апреля представили нового начальника ведомства. Олега Ильиных в этой должности сменил выходец из Тульской области Дмитрий Свинов. Приказ о его назначении на эту должность был подписан президентом Путиным еще 1 апреля.

Как сообщила «Новому Дню» начальник пресс-службы полицейского главка Елена Радаева, к своим обязанностям Свинов приступил с момента подписания указа. Представлен же личному составу он был только сегодня в связи с тем, что до этого момента находился с рабочим визитом в Москве.

Свинова представил заместитель Министра внутренних дел РФ – начальник Следственного департамента МВД России Александр Романов, который специально для этого прибыл в Курган.

Участником мероприятия стал врио губернатора Курганской области Вадим Шумков. В своем выступлении он рассказал, какой помощи ждет от органов внутренних дел. «Работа управляющих компаний, ЖКХ, дорожное строительство и ремонт, здравоохранение – все это наиболее чувствительные точки для населения. Здесь ждем поддержку органов внутренних дел в наведении порядка. Значительные задачи стоят по выполнению национальных проектов. Средства на их реализацию выделяются из областного и федерального бюджетов. Здесь совместная работа поможет сделать так, чтобы ресурсы максимально эффективно использовались для улучшения жизни населения», – отметил глава региона.

Напомним, экс-глава УМВД Олег Ильиных в феврале 2019 года был назначен начальником ГУ по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел РФ. Врио руководителя ведомства до 12 апреля был замначальника УМВД Андрей Шамин.

Дмитрий Свинов родился в Туле 17 декабря 1970 года. В 2001 году закончил юридический институт МВД России по специальности «Юриспруденция». Службу в органах внутренних дел начал с участкового инспектора милиции. С 1997 по 2000 год служил в уголовном розыске, в 2005 году был назначен на должность начальника ОВД Привокзального района Тулы, с 2009-го – начальник УВД по Щекинскому району Тульской области. В мае 2014 года был назначен замначальника полиции (по оперативной работе) УВД по СВАО ГУ МВД России по Москве.

Курган, Ольга Злотникова

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