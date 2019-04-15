Курганский сенатор Лисовский резко обеднел

Доходы члена Совета Федерации от Курганской области Сергея Лисовского сократились в 14,5 раз. Согласно декларации, в 2018 году политик получил всего около 4,9 млн рублей. В то время, как по итогам 2017 года его доход составил 71,4 млн рублей. В имуществе сенатора не произошло никаких изменений – у него есть доля в квартире площадью 154 кв.м., автомобиль Мерседес бенц V 250 D 4 и прицеп к легковому автомобилю.

Доходы второго курганского сенатора Елены Перминовой также сократились с 5,8 млн до 5 млн рублей. Муж сенатора получл 1,5 млн рублей (1,6 млн – в 2017 году), у него в собственности земельный участок площадью в 1 тыс. м.кв., жилой дом – 376 м.кв. и автомобиль Фольксваген Пассат.

Курган, служба информации

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