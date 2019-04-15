Курганские депутаты Госдумы раскрыли свои доходы

Курганские депутаты Госдумы обнародовали свои доходы. Оба единоросса – Александр Ильтяков и Василий Шишкоедов – в этом году имеют одинаковый доход.

Александр Ильтяков задекларировал 4,8 млн рублей, ровно столько же, сколько и в 2017 году.

В его собственники есть земельные участки разного назначения общей площадью 132 тыс. кв.м., помещение с подвалом в здании торгового центр (553 кв.м.), павильон с помещениями для приема пищи (151 кв.м.), здание храма (601 кв.м.), жилой дом (244 кв.м.), автомобили Toyotе Alphard V и Toyotе Grand Hiace, а также квадроцикл Yamaha YFM 700 FWAD.

Жена депутата получила за год 63 тыс. рублей, в 2017 году эта сумма равнялась 175 тыс. рублей.

Василий Шишкоедов получил 4,8 млн рублей (4,9 млн рублей он задекларировал в 2017 году). У Шишкоедова есть земельные участки общей площадью 242 тыс. км.м., квартира (107 кв.м.), автомобили KIA SLS (SPORTAGE) и KIA XM FL (SORENTO), а также автоприцеп легковой КМЗ.

Жена депутата задекларировала 230 тыс. рублей. (в 2017 году было 246 тыс. руб.). У нее в собственности земельный участок (900 кв.м.), дом (100 кв.м.) и 42-метровая квартира.

Курган, служба информации

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