Курганские аграрии требуют преференций как для Крыма

Аграрии Курганской области просят помощи у федерального центра. Об этом они заявили в ходе круглого стола в правительстве региона, посвященному АПК.

«Что нужно сделать, чтобы в Курганской области появилась динамика развития, как сельского хозяйства, так и промышленности? Ее нужно, наконец, включить в состав Российской Федерации, как это сделали с Крымом, и начинать уже ей помогать, – сказал в ходе мероприятия директор ООО «Рассвет» из Шадринского района Роман Баев. – Пусть врио губернатора поможет нам войти в состав РФ, чтобы на нас обратили внимание. Потому что если не будет вложений – не будет динамичного развития».

Выступая по теме развития животноводства в регионе, предприниматель заявил, что без поддержки из федерального центра говорить о серьезных изменениях нет смысла. «Мы это видели все на примерах соседних регионов. Практически, там 90% животноводческих комплексов построено с использованием государственных средств. Не будет у нас никто строить за свои деньги, потому что не хватает средств. Да, сегодня есть кредитные программы хорошие. Любое предприятие, которое работает и платит налоги, может получить кредит. В прошлом году наше предприятие под 2 % получало [кредит]. Но мы будем развивать растениеводство, потому что это направление более прибыльное», – подчеркнул аграрий.

Он добавил, что в последние годы АПК Курганской области развивался медленно. И чтобы вернуться к показателям времен Советского союза по сдаче товарной свинины и говядины, потребуется не один десяток лет. Кроме нехватки денег, есть и другая острая проблема: отсутствие кадров.

«Начав первые шаги в животноводстве, я остро ощутил, что, оказывается, работать не с кем. Кадров на селе просто нет. Привлечь население, чтобы они жили в сельской местности, очень сложно. Мы знаем несколько способов, чтобы люди работали на селе: это крепостное право, которое отменили. Можно не выдавать паспорта тем, кто живет в сельской местности. Ну, или создать на селе социальную сферу, которая бы позволила жить на достойном уровне», – сказал Баев. Он добавил, что сегодня эта работа переложена на плечи бизнесменов, но справиться с ней они не могут.

«Да, хозяйства стараются решить вопросы с жильем, транспортом для специалистов, но это меры точечного характера. Бизнесу не потянуть социалку, это бесполезно, – обратился к участникам круглого стола предприниматель. – Есть у нас опыт, когда при участии власти мы отремонтировали сельский клуб, в нем теперь можно проводить мероприятия областного масштаба. Что касается спортивных объектов, то любой инвестор знает эти проблемы. И если на каждый вложенный рубль государство будет давать свой рубль, то, думаю, ни один руководитель не откажется поучаствовать в строительстве спортивных объектов. То есть все эти элементы должны быть только с участием государства. Мы и без помощи проживем, но динамики развития не будет», – подчеркнул Роман Баев.

На вопрос модератора круглого стола, эксперта в области социальных коммуникаций Алексея Чусовитина, как за пять лет вдвое увеличить объем средств, зарабатываемых в сельском хозяйстве, предприниматель ответил категорично: «Никак. Пять лет – это очень маленький срок».

Курган, Ольга Злотникова

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