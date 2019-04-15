После визита Шумкова в Шатровском районе отремонтируют детский сад

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков сегодня в ходе рабочего визита в Шатровский район посетил Бариновский детский сад. Состояние учреждения его не удовлетворило.

Несмотря на то, что в рамках региональной программы «Доступная среда для инвалидов» в детсаду установлен пандус и переоборудована входная группа, расширены дверные проемы для удобства детей с ограниченными возможностями здоровья, нареканий осталось много.

Зданию, в котором располагается дошкольное учреждение, более 40 лет, оно отапливается дровами. Нужен капитальный ремонт крыши и замена окон. Осмотрев помещения и территорию садика, Вадим Шумков поручил директору департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Анатолию Воробьеву подготовить необходимые документы для ремонта детсада в этом году.

Кроме того, департаменту образования и науки поставлена задача – перевести котельную с дров на уголь, что позволит сэкономить средства на топливо.

Главе района Леониду Рассохину поручено установить новую игровую площадку в садике за счет муниципального бюджета. Добавим, что в настоящее время дошкольное образование в Бариновском детском саду получают 85 детей.

Курган, Ольга Злотникова

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