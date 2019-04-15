В Кургане задержали насильника, который прятался 9 лет

В Кургане завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего горожанина. Мужчина обвиняется в совершении изнасилования, иных насильственных действий сексуального характера и разбое. Преступление он совершил, когда ему было 20 лет.

По данным регионального СУ СКР, летом 2010 года обвиняемый напал на проходящую мимо железнодорожных путей женщину. Затащив потерпевшую в заросли камыша, он изнасиловал ее и обокрал.

«Преступление долгое время оставалось не раскрытым. Дело было приостановлено. Однако благодаря проведению комплекса экспертиз и медицинских исследований, в том числе исследованию ДНК, удалось установить причастность обвиняемого к совершенному преступлению», – сообщают в следственном управлении.

В ходе следствия мужчина был заключен под стражу. В настоящее время обвинительное заключение утверждено, дело передано в суд.

Курган, Ольга Злотникова

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