Зауральские производители молока озвучили проблемы отрасли

Аграрии Курганской области в ходе заседания круглого стола, посвященного формированию программы развития региона, рассказали о проблемах молочной отрасли. Эта сфера является весьма рискованной для инвесторов и нуждается в обязательной господдержке.

«По производительности труда мы отстаем от всего мира. Это не потому, что мало работаем, а потому, что не достаточно техники и высокопроизводительных технологий. Особенно это касается производства молока. Если в производстве свинины сегодня удалось поднять производительность благодаря современным комплексам, где минимальное число работающих, они вписываются в себестоимость. То по молоку у нас в области нет ни одного современного комплекса», – сказал председатель комитета по аграрной политике курганской облдумы, гендиректор ЗАО «Путь к коммунизму» Владимир Остапенко.

Он добавил, что строительство таких комплексов позволит поднять и доходность отрасли, и зарплату сотрудников, и внедрить современные технологии.

По словам эксперта, вокруг этих комплексов можно создать кооперацию, производство говядины отдавать небольшим хозяйствам. «Корма для животных вдоволь, в регионе остается много необрабатываемых полей. – сказал Остапенко. – Хотелось бы, чтоб Росагролизинг здесь поучаствовал, бюджет субъекта поучаствовал. Такие животноводческие комплексы позволят создать вокруг себя агроцентры, где будут школы, медицина, культура. Рядом могут расположиться небольшие населенные пункты, где фермеры будут заниматься другим производством».

По словам агрария, цена строительства комплекса на 1200 голов составляет примерно 1 млрд 300 млн рублей. В идеале, они должны появиться в каждом районе области.

«Но эти затраты на комплекс за счет производства никогда не окупятся, если не будут субсидироваться. Что делали соседи? Из областного бюджета закрывали часть затрат, чтобы эта машина работала. А строить так, чтоб знали, что это никогда себя не окупит, никто не будет. Зачем строить завод по производству убытков, правда? Здесь нужна поддержка. Во всем мире это сделано так, и ничего другого тут не придумаешь», – подчеркнул Остапенко.

По словам и.о. директора департамента агропромышленного комплекса Владимира Марфицина, в настоящее время поддержка при строительстве таких комплексов не предусмотрена – возможности бюджета ограничены. Но есть другие механизмы.

«На сегодня это смена процентных ставок, это возмещение прямых понесенных затрат в размере 25% от объекта строительства. Есть возможность работать с Росагролизингом, проведена его докапитализация с 8 до 25 млрд рублей, – рассказал Марфицин. -Возможности областного бюджета ограничены, прямых поддержек строительства животноводческих комплексов пока нет. Есть поддержка по приобретению сельхозживотных, мы возмещаем порядка 65% затрат, есть поддержка субсидирования производства молока, но она на сегодня уступает соседним регионам. Если, допустим, в Тюмени – 2 рубля, в Свердловской области – 3,6, то у нас это порядка 50-60 копеек. Если нам увеличивать поддержку до уровня Тюмени, необходимо дополнительно порядка 100 млн рублей в год».

Чиновник согласился, что сегодня молочное производство является не самым выгодным бизнесом с точки зрения инвестирования.

«Инвестиционная нагрузка достаточно высокая, даже в соседних регионах господдержка позволяет балансировать на грани фола. А без нее комплексы нежизнеспособны», – поделился руководитель департамента АПК.

Отвечая на вопрос модератора круглого стола Алексея Чусовитина об эффективности таких комплексов, Марфицин отметил рискованность этого направления.

«Та цена на молоко, которая есть, тот уровень господдержки, который есть, и инвестиционная составляющая – вкупе создают механизм, когда просадка какой-то из позиций ведет к краху бизнеса. Поэтому риски высокие, – признался чиновник. – Окупаемость строительства бизнеса – порядка 8-10 лет с учетом господдержки. Это долгие инвестиции, и не каждый инвестор на сегодня готов вкладывать в отрасль молочного скотоводства. Куда более привлекательны свиноводство и птицеводство. Но и там достаточно высокая конкуренция на рынке, есть определенные нюансы».

Стоит отметить, что одной из серьезных проблем отрасли аграрии называют лоббирование интересов производителей пальмового масла.

«У нас рынок наполнили тропическими маслами. Врачи говорят, что сахарный диабет сегодня, как эпидемия. А почему? А потому что нарушен обмен веществ. Ни в одной конфетке нет животного жира, все тропические масла. Я понимаю – для кого-то этот бизнес очень выгодный. И кто-то это лоббирует эти интересы», – пожаловался Владимир Остапенко.

Курган, Ольга Злотникова

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