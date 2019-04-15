Курганский депутат предложил бороться с пожарами при помощи коней

Депутат Курганской областной думы, генеральный директор ЗАО «Кургансемена» Марат Исламов предложил развивать в регионе коневодство. Это не только выгодно, но и поможет в борьбе с пожарами, считает парламентарий.

Предложение прозвучало сегодня в ходе круглого стола, посвященного формированию программы развития Курганской области на ближайшие пять лет. Очередная встреча экспертов была посвящена проблемам в сфере АПК. В ней приняли участие руководители крупнейших сельхозпредприятий отрасли.

Много говорилось о том, что без поддержки из федерального бюджета надеяться на быстрые темпы развития отрасли не стоит. Однако на само государство не рассчитывает руководитель ЗАО «Кургансемена».

«Рассчитывать на субсидии мы не можем, так как в любом случае никаких субсидий мы не дождемся», – заявил Марат Исламов и предложил свой вариант.

«Все везде этой проблемой болеют, но не знают, как раскрутить. Поэтому я еще у себя в округе «крутил», когда в Сафакулево и Альменево [был депутатом], там многие занялись коневодством. Это настолько выгодный бизнес [имеется в виду производство конины], и не надо больших материальных ресурсов. Там две жерди перегородил, соломы кинул, и лошади всю зиму пасутся, и летом пасутся. Зато у нас не будет этих пожаров», – заявил Исламов, имея в виду, что животные съедят траву со всех необрабатываемых заросших полей и тем самым спасут регион от традиционных летних пожаров.

Отметим, что прошедший круглый стол по развитию АПК Курганской области стал третьим по счету. В ближайшее время ожидается, что свои предложения в формирование программы развития региона внесут эксперты в области образования, здравоохранения, культуры. Программа развития Зауралья формируется по поручению врио губернатора региона Вадима Шумкова на ближайшие пять лет.

Курган, Ольга Злотникова

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