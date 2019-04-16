В Кургане сотрудник ГИБДД избил полицейского

В Кургане будут судить 32-летнего сотрудника ГИБДД, который побил полицейского. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе региональной прокуратуры, в ночь на 23 сентября 2018 года пеший патруль полиции совершал обход местности на улице Советской. Здесь полицейские заметили пьяных молодых людей, нарушавших общественный порядок.

Их задержали и повезли в участок. Один из задержанных начал вести себя агрессивно и два раза ударил полицейского в голову. У сотрудника полиции диагностировали сотрясение мозга и кровоподтек спинки носа.

Известно, что на момент совершения преступления агрессор являлся инспектором ОБДПС ГИБДД УМВД России по Кургану и неоднократно поощрялся ведомственными наградами. Вскоре после происшествия он был уволен из органов. «По результатам проверки, проведенной инспекцией по личному составу УМВД России по Курганской области, за совершение проступка, порочащего честь сотрудника, 27 сентября 2018 года полицейский был уволен из органов внутренних дел. Его непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе регионального УМВД.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Курганский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому может грозить до 10 лет лишения свободы.

Курган, Ольга Злотникова

Курган. Другие новости 16.04.19

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