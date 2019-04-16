Еще один курганский мэр получил «синюю папку» от Шумкова

Накануне в ходе своего рабочего визита в Шатровский район врио губернатора Курганской области Вадим Шумков провел переговоры с главой муниципального образования Леонидом Рассохиным. Во время разговора руководитель региона поставил перед ним ряд задач и передал «синюю папку» с обращениями жителей.

В частности, отметил Шумков, Рассохину необходимо решить вопросы, касающиеся коммунального обслуживания, ремонта многоквартирных домов и образования. «Я полагаю, что вы человек опытный и в течение короткого времени с помощью правительства области наведете порядок и проинформируете меня о решении этих вопросов», – подчеркнул Вадим Шумков.

Большое количество проблем существует в социальной сфере. «Ремонты социальных объектов и дорожные работы, ситуация с коммуналкой. Будем все эти вопросы решать. В этом году мы начинаем ремонт детского сада в селе Барино. Будем делать проект и постараемся до конца года начать ремонт районной больницы. В два раза увеличим финансирование на дорожные работы. В 2021 году, буквально через полтора года начнется ремонт Дома культуры. Порядка 30 млн рублей запланировано на это в бюджете», – сообщил по итогам визита Вадим Шумков.

Также он прокомментировал модернизацию Шатровской ЦРБ. «Здания строились в разное время, хаотично присоединились друг к другу. Сегодня общая коммунальная составляющая в год – 6 млн рублей. Предполагается, что мы сделаем ремонт тех объектов, где население получает услуги, а по остальным объектам примем отдельное решение, чтобы это было оптимально. А деньги, которые мы сэкономим, пойдут на увеличение зарплат медицинского персонала и ремонты. Это не по-хозяйски – отапливать пустые здания в то время, когда не хватает денег на элементарные вещи», – подчеркнул глава региона.

Кроме этого, в 2019 году установят новый хоккейный корт в районном центре, две спортплощадки в селах, в планах – строительство модульной амбулатории в селе Мехонское. В дальнейшем, по мнению главы области, приоритетные объекты для ремонта и строительства должны выбирать сами жители. «Школа – значит, школа, газ – значит, газ, дорога – значит, дорога. А мы обязаны отреагировать, направить свои ресурсы именно на эти объекты, на эти цели», – резюмировал глава Зауралья.

Курган, Ольга Злотникова

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