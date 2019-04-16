Участники праймериз в Кургане игнорируют тринадцатый округ

Избирательный округ №13 в Кургане по неизвестной причине не пользуется популярностью среди участников праймериз «Единой России». Ни один кандидат не захотел начать агитацию на этой территории. Таковы данные на 15 апреля.

Всего на участие в предварительном голосовании на выборах депутатов Курганской городской думы документы подали 35 человек. В их числе – предприниматели, педагоги, журналисты, общественные деятели и действующие депутаты, а также участники молодежного проекта «ПолитСтартап».

32 человека уже прошли регистрацию, у троих документы находятся в стадии рассмотрения. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе курганского отделения партии «Единая Россия», самыми популярными стали избирательные округа №5, 6 и 12. Здесь за право стать кандидатами в депутаты борются по пять человек.

По четыре человека заявились на округа №3, 4 и 11. В избирательных округах №1 и 10 за право стать кандидатами посоревнуются по два человека. В округах №2, 7, 8 и 9 выбора у избирателей пока нет – тут зарегистрировано по одному участнику праймериз.

В избирательном округе №13 не заявился ни один человек. В целом, округ достаточно большой, в него входит часть микрорайона Рябково, Заозерного, Левашово – всего 20755 избирателей. В партии корреспондента «Нового Дня» заверили, что до окончания срока подачи заявлений ситуация изменится, и кандидаты в любом случае появятся.

Подать документы на участие в праймериз можно до 30 апреля. Напомним, что день предварительного голосования – 26 мая. На территории каждого округа будут работать счетные участки для голосования. Их откроется 20% от числа действующих УИК, 2-3 на территории каждого округа.

Курган, Ольга Злотникова

Курган. Другие новости 16.04.19

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