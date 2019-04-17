В Притобольном районе Зауралья выбрали нового главу

В Притобольном районе Курганской области депутаты районной думы избрали нового главу. В голосовании 16 апреля приняли 12 парламентариев. Как передает корреспондент «Нового Дня», решением 11 депутатов (один бюллетень оказался испорченным) кресло руководителя муниципального образования досталось Дмитрию Лесовому.

Ранее он занимал должность первого заместителя Притобольного района. А вот другие кандидаты – Марат Халимов и Николай Федотов, не нашли поддержки у народных избранников. В пресс-службе областного правительства сообщают, что вступление в должность вновь избранного главы Притобольного района запланировано на следующую пятницу, 26 апреля.

Курган, Ольга Злотникова

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